Inaugurato “Making Stories”, un percorso multimediale che racconta le stagioni di una Città Creativa, FOTO

Inaugurato nel pomeriggio di oggi venerdì 16 settembre il progetto “Making Stories” un progetto che il Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella ha ideato e realizzato per dare visibilità a soggetti creativi presenti nel Biellese ponendo in evidenza l’artigianato come espressione dinamica di creatività.

Si tratta di un percorso di arte contemporanea, dove entrerà in gioco anche la realtà aumentata. Con l’utilizzo di uno smartphone, grazie a una applicazione dedicata "Artivive", è possibile interagire con le opere, che avranno una loro collocazione nell’universo digitale. Hanno partecipato al progetto, oltre al Fablab Biella, il CnosFap d Vigliano, e gli istituti scolastici superiori l’Iis Gae Aulenti, l’Itis Q. Sella e l’Istituto Eugenio Bona.

La mostra si trova a Cittadellarte – Fondazione Pistoletto di fronte al Terzo Paradiso (Via Cernaia, Biella) e sarà visitabile domani dalle 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 18.