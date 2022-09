Conclusa la Biennale di Scultura Nuove Radici 2.0, la soddisfazione delle curatrici

Un finissage di successo per la prima edizione della Biennale di Scultura Nuove Radici 2.0 curata da Dina Pierallini e Valentina Redditi, che si è conclusa sabato 10 settembre 2022 a Villa Cernigliaro a Sordevolo, Biella.

L’evento ha visto presenti gli artisti che hanno contribuito in prima persona alla costruzione della mostra e la critica d’arte Federica Mingozzi che, grazie alla sua grande professionalità, ha presentato le sfumature e il cuore di ogni opera presente così da far vivere l’opera nell’anima dello spettatore.

La mostra inaugurata lo scorso 13 agosto 2022, è stata un’opportunità per addentrarsi nel mondo e nel lavoro di quattordici scultori, alcuni di caratura internazionale, che, con materiali e poetiche diverse hanno affrontano la tematica della figura nella contemporaneità. Una rassegna di scultura che va a scandagliare le proposte del panorama pietrasantino accostandole a quelle del territorio Biellese. Un ponte culturale tra Biella e Pietrasanta, poiché le curatrici della mostra vi declinano non solo la loro professionalità nel mondo dell’arte, ma anche qualcosa di molto intimo, il loro cuore e le loro radici. Le sale di Villa Cernigliaro, hanno ospitato il delicato marmo di Giovanni Balderi, il caldo legno di Flavia Robalo, il bronzo che non ti aspetti di Veronica Fonzo, l’uso del marmo quasi sensoriale di Raffaele Russo, l'acciaio specchiante di Daniele Basso, la leggera cartapesta di Consuelo Zatta, la terracotta policroma di Angelo Alessandrini, il tridimensionale plexiglass di Guido Palmero, il cemento di Paolo Barichello, i gessi satinati di Valeria Ferrero, il prezioso mosaico di Ursula Corsi, il ferro e le lamiere di Giorgio Mauri e il classico statuario di Francesco Galeotti, mentre la coloratissima plastica di Carlo Rizzetti ha rallegrato lo splendido parco.

Forte la soddisfazione delle curatrici Dina Pierallini e Valentina Redditi che ringraziano le oltre mille persone sempre attente e curiose che hanno voluto visitare la mostra dal vernissage, avvenuto alla vigilia di un caldo Ferragosto, per tutto l’evento e fino al finissage.