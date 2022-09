Massazza: Auto e furgone si scontrano, mezzi fuori strada e tranciato tubo del gas FOTO

Sulla SP 230 a Massazza, un'auto e un furgone sono entrati in collisione poco prima delle 7 di oggi, 16 settembre. Lo scontro ha letteralmente deviato la traiettoria dei due mezzi: l'auto è finita nel fossato adiacente alla carreggiata, mentre il furgone si è schiantato contro una cancellata tranciando un tubo del gas posizionato in quel punto.

I residenti, allarmati per il forte odore di gas hanno allertato anche i Vigili del Fuoco che, in attesa dei tecnici per il ripristino dell'impianto, hanno interrotto l'erogazione del combustibile chiudendo la fornitura.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno preso in carico le persone coinvolte per il trasporto in ospedale, i Carabinieri per i rilievi del sinistro e per stabilire le responsabilità dei due conducenti. Il personale SA Sicurezza e Ambiente ha ripulito la carreggiata dai detriti.