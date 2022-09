Giornata Mondiale dell’Alzheimer, AIMA Biella apre le porte del centro con un Open Day

Mercoledì 21 settembre è la Giornata Mondiale dell’Alzheimer e AIMA Biella ha scelto di celebrarla aprendo le porte del centro d’incontro Mente Locale a chiunque voglia scoprire come prendersi cura della propria memoria. L’Open Day a Mente Locale durerà dalle 10.00 alle 19.00 con un calendario di appuntamenti che vogliono offrire una panoramica sia sulle attività che normalmente si svolgono al centro, sia sui progetti che AIMA Biella sta portando avanti in questo periodo.

L’ingresso è gratuito ma, per alcuni momenti, è richiesta la prenotazione per garantire un posto a sedere per tutti. La segreteria è a disposizione per tutte le informazioni allo 015.401767 oppure all’email mentelocale.aima@gmail.com

A partire dalle 10.00 il presidente di AIMA Biella, Franco Ferlisi presenterà i progetti che l’associazione sta portando avanti sul fronte della prevenzione, dell’assistenza, della domiciliarità. Con Ferlisi interverranno i responsabili del Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) dell’ASL di Biella con cui esiste da molti anni un’intensa e fattiva collaborazione. La presentazione è aperta al pubblico con prenotazione entro lunedì 19 settembre allo 015.401767 o all’email mentelocale.aima@gmail.com

Per tutto il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00, sarà possibile provare gratuitamente la stimolazione cognitiva e tutte le attività motorie che si tengono a Mente Locale. E’ necessaria la prenotazione entro lunedì 19 settembre allo 015.401767 o alla mail mentelocale.aima@gmail.com:

•Stimolazione e potenziamento cognitivo

•Ginnastica posturale e pilates

•Yoga

•Laboratorio di canto

•Feldenkrais e Tai-Chi

•Danze popolari

•Comun (d)anza

•Disegno e pittura

•Lanaterapia

Sempre dalle 14.30 alle 17.00, il giardino e la villa ospiteranno un mercatino solidale di prodotti tipici del Biellese offerti da Pasticceria Massera, Acquadro Dolciumi e Azienda Agricola La Soleggiata. Il servizio caffetteria è garantito invece dal ristorante Villa Boffo Cucina e Cocktail che co-abita con Mente Locale dal 2021. Ingresso libero.

Per tutto il pomeriggio sarà attivo inoltre un info point con volontari di AIMA Biella a disposizione di tutti coloro che vogliono saperne di più su Caffè Alzheimer, Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto, Centro della Memoria ASL Biella e, ovviamente, sul centro d’incontro Mente Locale. Ingresso libero. I ricordi diventano arte, mostra dei quadri del corso di disegno e pittura

A partire dalle 17.00 sarà presentata e inaugurata la mostra dei quadri realizzati dalle persone che frequentano il corso di arte al centro d’incontro Mente Locale. Parteciperà il Lions Club Biella Bugella Civitas grazie al cui generoso supporto l’attività venne lanciata negli anni scorsi. Ingresso libero.

A partire dalle 17.30 è prevista la consegna dei manicotti realizzati a maglia dalle volontarie dell’associazione Gomitolorosa alle residenze assistenziali e ai centri diurni del Biellese. Gomitolorosa e AIMA Biella collaborano dall’anno scorso in un laboratorio di lanaterapia. L’iniziativa dei manicotti è raccontata in dettaglio sul sito dell’associazione Gomitolorosa al link https://bit.ly/3xgiHG1

Lectio magistralis del professor Rainero Innocenzo Rainero è ordinario di Neurologia al Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino e responsabile del Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Mercoledì 21 settembre sarà ospite di AIMA Biella a partire dalle 18.00 per tenere una lectio magistralis sullo stato dell’arte circa la prevenzione dell’Alzheimer.

La conferenza è gratuita ma è necessaria la prenotazione entro lunedì 19 settembre allo 015.401767 o all’email mentelocale.aima@gmail.com Il centro d’incontro Mente Locale si trova a Biella in via Antonio Gramsci 29.