Via l'amianto dalle scuole, Biella partecipa al bando regionale

Nei mesi scorsi la Regione ha pubblicato due bandi per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di bonifica, con rimozione, di manufatti contenenti amianto. Un primo è rivolto alle Amministrazioni comunali e provinciali per la realizzazione di interventi di bonifica, con rimozione, di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà. Un secondo bando è invece rivolto ai Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica con rimozione di coperture in cemento-amianto, in sostituzione dei proprietari a seguito di accertata inottemperanza alle ordinanze di bonifica, con azione di rivalsa per il recupero delle somme anticipate. La scadenza per la presentazione delle istanze era stata fissata per il giorno 9 settembre, e a questo proposito il Comune di Biella ha presentato la candidatura per intervenire nell'edificio scolastico di sua proprietà oggi dato in comodato alla provincia a Pavignano in via Pettinengo 20.

"La partecipazione al bando è da considerarsi un utile strumento di prosecuzione ed incremento delle politiche di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà - . Abbiamo fatto molti investimenti in questi anni per rendere più sicure le nostre scuole e anche questo progetto va in quella direzione".

Tra i criteri per la presentazione della domanda il bando definisce che “sono ammesse a finanziamento le Amministrazioni comunali e provinciali/Città Metropolitana di Torino proprietarie di edifici e strutture con presenza di manufatti contenenti amianto per i quali non sia ancora stata eseguita la bonifica". E la Provincia di Biella, attuale utilizzatore dell’immobile come da Comodato suddetto, si è resa disponibile alla collaborazione con il Comune di Biella in merito alla presentazione della domanda, e in caso di assegnazione del contributo il soggetto attuatore sarà la stessa Provincia.