Valdilana, sabato l'inaugurazione dell'area a favore dei cittadini con disabilità

Sabato 17 settembre, alle 11, verrà inaugurato l'Appartamento per l'autonomia - Oasi del benessere in frazione Pratrivero, presso l'ex scuola primaria.

Lo annuncia il comune di Valdilana con una nota: “Un’altra struttura recuperata per rendere un servizio utile alla comunità. Ciò è stato possibile grazie a una progettualità condivisa tra soggetti privati, terzo settore, famiglie oltre che finanziamenti propri del Comune per 135mila euro e della Regione Piemonte per 70mila euro. La struttura verrà gestita dal Cissabo ampliando l’offerta in favore delle persone con disabilità residenti sul territorio”.