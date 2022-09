Stracada 2022: 350 persone a sostegno della Casa per l’Autismo

Sabato 10 settembre si è svolta la 43° edizione de La Stracada, marcia a passo libero non competitiva di 10 chilometri organizzata dai giovani del Rotaract Club Biella. Dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria causata da Covid-19, il Rotaract ha deciso di devolvere l’intero ricavato dell’evento alla Casa per l’Autismo di Candelo che ospita una ottantina di bimbi e giovani con autismo al fine di migliorare le loro competenze e renderli il più possibile autosufficienti.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – spiega il presidente del Rotaract Club di Biella Lorenzo Vetri -Quest’anno abbiamo arricchito la manifestazione con una Pre-Stracada dedicata ai bambini, che ha preso il via alle ore 18.00, un’ora prima della vera e propria Stracada. Con questa breve gara (giro di corsa dell’anello dello stadio) siamo riusciti a coinvolgere i ragazzi di Casa per l’Autismo, rendendo tale manifestazione il più inclusiva possibile. Subito dopo l’arrivo dei bambini si è svolta la premiazione di questi ultimi: La Casa per l’Autismo ci ha omaggiato delle coppe per i primi tre bambini classificati e delle medaglie per tutti i bambini”.

Passando invece alla Stracada, sono saliti sul podio:

Parimerito Paolo Orsetto e Francesco Nicola – Primi uomini

Pezzana Matteo – Secondo Uomo

Bazzocchi Marco – Terzo Uomo

Margherita De Giuli – Prima donna

Roberta Colombo - Seconda donna

Giusi Feo – Terza donna

Letizia Miglietti – Prima Under 18

Francesco Zanellato – Secondo Under 18

Pietro Giroldi – Terzo classificato

In aggiunta sono stati conferiti quattro premi speciali:

Andrea Franciosi – Primo Rotariano

Emanuele Pleitavino – Premio iscritto più giovane (classe 2015)

Gianni Ceccon – Premio iscritto più anziano (classe 1934)

Biella Running – Trofeo Città di Biella per la Società sportiva più numerosa

Per l’intera durata della premiazione i ragazzi della Casa per l’Autismo hanno affiancato il Presidente Lorenzo Vetri e i Soci tutti per la consegna dei trofei.

Si ringraziano tutti coloro che hanno voluto sponsorizzare la manifestazione, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista materiale (premi e gadget). Inoltre si ringraziano i corridori tutti e anche coloro che con una semplice offerta hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.