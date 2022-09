Biella Motor Team, rally Città di Torino da incorniciare

La scuderia Biella Motor Team torna a casa dal rally Città di Torino, penultimo appuntamento stagionale della Coppa Rally di Zona 1, con risultati decisamente positivi, sia nella gara per auto moderne che quella per le storiche.

Posizione numero 52 nella classifica finale, a fianco del pilota Giorgio Costa Salute, per il navigatore Alessandro Rappoldi. I due hanno ottenuto anche un ottimo secondo posto nella combattuta classe A6 con loro Peugeot 106 Rallye. Stessa vettura per Samuele e Davide Pochettino che, sempre in A6, si sono piazzati al quinto posto finendo sessantasettesimi nella generale.