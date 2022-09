Biella 4 Racing, un ricco Biella Classic

Biella: Sarà una partecipazione numerosa quella degli esponenti Biella 4 Racing alla 6^ edizione del Biella Classic, gara di regolarità classica e turistica organizzata da A.P.V. Classic, in collaborazione con Veglio 4x4 ed M3 Event, aperta ad auto storiche e moderne, in programma sabato 17 settembre con partenza ed arrivo da Piazza Vittorio Veneto a Biella. Nel mezzo, lungo i 146 chilometri di percorso, 45 rilevamenti più due di media per la prova a regolarità classica, 35 per quella turistica. E sarà proprio in quest’ultima tipologia che al via si schiereranno tre equipaggi ed un navigatore griffati B4R.

Fra le auto storiche, troveremo al via l’inedita coppia formata da Massimo Ozino ed Arianna Fior, a bordo della loro Autobianchi A112 di 7° Raggruppamento. “Sono felice di affrontare questa nuova avventura insieme a Max”, commenta Arianna Fior, “per noi è una prima volta assieme in gara, ma proveremo a fare del nostro meglio. L’obiettivo divertimento resta sempre ben presente e fondamentale, ma un occhio alla classifica proveremo a darlo, per poter dire anche noi la nostra”.

Sempre fra le vetture storiche, ma in questo caso a bordo della Lancia Fulvia coupé 1.3 di 6° Raggruppamento, porterà in gara i colori B4R Roberto Tosi, che torna a dettare la strada a Maurizio Crapa per le insegne della A.P.V. Classic. “Siamo pronti per questo Biella Classic”, esordisce Roberto Tosi, “Maurizio ed io proveremo a mettere a frutto l’esperienza accumulata nelle precedenti manifestazioni e ad insidiare qualche altro equipaggio al via, senza dimenticare l’aspetto del divertimento che ci contraddistingue come sempre. La nostra Fulvia è bella lucida, non vediamo l’ora che sia sabato!”.

Fra le auto moderne, tornano a condividere l’abitacolo della Subaru Impreza WRX, Paolo Canova e Silvia Gandini, pronti a dar battaglia per le posizioni da podio della classifica finale. “Siamo pronti a dar battaglia”, commenta Paolo Canova, “io e Silvia torniamo a condividere l’abitacolo dopo la bella esperienza dello scorso anno. Ce la metteremo tutta, ma con sempre l’obiettivo di divertirci e trascorrere una bella giornata in compagnia”. Altra Subaru Impreza, questa volta in edizione Rally Look, fra le vetture moderne condotta in gara da Andrea Salaorni e Valentina Pozza, pronti a divertirsi ed a tentare di dar fastidio agli equipaggi più accreditati.

“L’idea di partecipare ci è scaturita dopo aver degustato una buona bottiglia di Gattinara e ci è apparsa formidabile!” esordisce Andrea Salaorni, “Naturalmente puntiamo ad un ottimo piazzamento, specie per arrivare in tempo all’aperitivo!”, gli fa eco Valentina Pozza, “ma nel caso abbiamo già pronta la serata post gara!”.