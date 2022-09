Elezioni 2022, Bersani strappa sorrisi a Biella: lavoro e ambiente i temi trattati

E’ una sala piena gremita in ogni ordine di posti quella che accoglie nel suo tour elettorale Pier Luigi Bersani, il leader di Articolo 1 e alleato del PD, presente per gli ultimi fuochi di una campagna elettorale che anche nel Biellese sta entrando nel vivo.

A Palazzo Boglietti, con Rita De Lima e Rinaldo Chiola nella doppia veste di segretario provinciale e candidato di bandiera dei biellesi, accolgono l’alessandrino capolista Fornaro e Enrico Borghi: a loro, il compito di calibrare l’intervento su temi di natura ambientalista e del lavoro. Ma il clou tocca ovviamente a Bersani, che con la sua serafica bonomia emiliana strappa sorrisi convinti alla platea composta da amministratori del Pd, di militanti e di tanti venuti ad ascoltarlo. Un discorso improntato a marcare le differenze con la coalizione di centrodestra, secondo il leader tutta improntata ai no a quelle che sono le proposte sociali dello schieramento progressista.

Cavallo di battaglia di Bersani la flat tax considerata iniqua perché livella al basso le tasse, mentre invece ci vorrebbe più progressività. Insomma una sinistra di governo che deve essere governata con ben in vista i temi del lavoro e dell’ambiente. C’è anche spazio per alcune proverbiali metafore di cui è diventato portavoce: riferito agli avversari “questi sono allevatori di maiali tutti di prosciutto” come già Lilli Gruber in tv non l’aveva capita nemmeno noi ne abbiamo colto il significato ma tanto basta a scaldare gli animi della platea.