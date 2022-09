Pd Cossato Festa dell’Unità tra dibattiti e momenti di convivialità, FOTO

Segreteria Provinciale del PD Biellese si è conclusa domenica 11 settembre con grande soddisfazione degli organizzatori per la numerosa partecipazione avuta a tutti gli eventi, anche quelli serali e per l’inaspettata e molto gradita presenza al pomeriggio di domenica del Ministro del Lavoro Andrea Orlando, raggiunto anche dalla Senatrice Anna Rossamando.

Il Ministro nell’ora e mezza di dibattito ha risposto in maniera chiara e puntuale a tutte le domande poste dalla numerosa ed attenta platea presente a Cossato, illustrando tutto quanto è stato fatto in questi difficilissimi anni di pandemia in materia di lavoro, prima dal governo Conte II e poi dal Governo Draghi, ai quali il Pd ha partecipato come forza di maggioranza.