Il Gran Teatro dei Burattini protagonista a Valdilana

Il Gran Teatro dei Burattini sarà di scena a Valdilana. L'evento, rivolto a famiglie e bambini, avrà luogo sabato 17 settembre, alle 15.30, al Parco Reda di Valle Mosso, dove si esibiranno diverse maschere della tradizione italiana per uno spettacolo divertente da non perdere. La partecipazione è gratuita; seguirà squisita merenda per tutti.