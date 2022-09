Tremendo scontro auto-scooter a Ivrea: perde la vita un 25enne

Un tragico incidente, un tremendo scontro tra una Lancia Ypsilon ed uno scooter è costato la vita nella mattina di oggi, giovedì 15 settembre, ad un 25enne di Ivrea.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 9 in via Torino, all’altezza della chiesa di San Bernardo: la vittima abitava nelle vicinanze e si stava recando al lavoro. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, sta indagando la Polizia locale: per il giovane, purtroppo, non vi è stato nulla da fare, malgrado il pronto arrivo dei soccorsi e dei sanitari del 118.