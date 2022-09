Dal Nord Ovest - Scontro tra auto e furgone, estratta una donna dalle lamiere

Incidente tra una Panda e un furgone, alle 19,30 di ieri, 14 settembre, sulla Provinciale 11 in direzione Novara.

La squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli è intervenuta al chilometro 75 per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un furgone. All'interno del furgone erano presenti due persone mentre sulla vettura una signora che era incastrata ma, per fortuna, dopo essere stata assistita, è stata trasportata all'ospedale di Vercelli dove è stata ricoverata in codice verde.

I Carabinieri di Vercelli si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.