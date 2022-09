Trovato senza vita un 75enne, macabra scoperta a Valdilana

Macabra scoperta a Valdilana. Stando alle informazioni raccolte, un uomo di circa 75 anni, originario dell'Alessandrino, è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento.

Sembra che, da qualche giorno, fosse venuto in visita nel Biellese e avesse trovato alloggio presso una struttura della zona, a pochi passi dal Santuario della Madonna della Brughiera. A lanciare l'allarme gli altri ospiti, preoccupati per la sua assenza. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Cossato per gli accertamenti di rito e l'affidamento della salma ai familiari.