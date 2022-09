È stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso la donna alla guida, rimasta coinvolta ieri, 14 settembre, in un sinistro stradale. A rimanere coinvolti nel tamponamento, avvenuto a Cossato, un'auto e un furgoncino.

Lievemente ferita la 45enne, immediatamente assistita dal personale sanitario del 118, giunto velocemente sul luogo dell'incidente. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Cossato per i rilievi di rito.