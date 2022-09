Lunghe code e traffico rallentato a Biella, intorno alle 8 di questa mattina, 15 settembre, sul ponte della Tangenziale per un incidente stradale. La dinamica dell'accaduto è in fase di accertamento ma stando alle prime informazioni raccolte sarebbero rimaste coinvolte un'automobile e una bici. Sul posto gli agenti di Polizia per i rilievi del caso.