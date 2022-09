Ancora vandali al parcheggio della funicolare, questa volta negli ascensori, FOTO

Non c'è pace per il parcheggio Funicolare, l'ex Boglietti.

Tempo fa era stato preso di mira da alcuni ragazzini che si erano divertiti a vuotare gli estintori che erano poi stati identificati grazie alle telecamere usavano gli estintori per gioco; nelle settimane scorse altri erano stati visti fare gare con il motorino al piano superiore Biella: Gare col motorino in pieno traffico e oggi giovedì 15 settembre ci è arrivata in redazione la segnalazione che ad essere presi di mira sono gli ascensori.