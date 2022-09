Vigliano, da stasera inizia la festa di San Michele tra spettacoli e cene in compagnia (foto di repertorio)

Da questa sera, 15 settembre, inizia la festa di San Michele a Vigliano Biellese. 4 giorni contrassegnati da pranzi, cene, musiche e spettacoli in piazza. Alle 20 di oggi, cena tipica con fritto misto alla piemontese alla piazzetta dei Priori.

Domani, invece, preghiera e fiaccolata per le vie del paese con la statua del Santo, a partire dalle 20.30. Sabato, oltre al classico appuntamento enogastronomico, avrà inizio alle 20 la cena itinerante con esibizioni di danza e molto altro ancora. Domenica negozi aperti in tutto il quartiere con vetrine, bancarelle e mercatini lungo la via Milano. Alle 10.30 messa solenne e pranzo con il priore e gli amici di San Michele. E poi ancora pomeriggio dedicato ai giovani, vespri solenni e cena conclusiva.