“Lungo la via dell’oro” tra Vermogno e Salussola

“Lungo la via dell’oro” parte da Vermogno - Foto archivio newsbiella.it

“Lungo la via dell'oro” è l'escuRsione guidata storico-archeologica e naturalistica, organizzata della guida Fiorella Giarrizzo guida, dal geologo Brunello Maffeo geologo, e dagli archeologi Christian Gilardi e Daniela Palladino, In collaborazione con Pro Loco di Salussola, V.P.S., Parrocchia di Salussola, Comune di Cerrione e Riserva Naturale Speciale della Bessa, che si terrà domenica 18 settembre, con partenza a Vermogno di Zubiena ed arrivo a Salussola.

Questo il programma. Raduno e registrazione dei partecipanti a Vermogno dalle 8 alle 8:30 presso l'Ecomuseo dell’Oro e della Bessa (via L. Debernardi 50), cui seguirà la visita guidata all'Ecomuseo. Escursione di circa 12 km con pranzo al sacco a Cerrione. Arrivo previsto per le 16-16:30 a Salussola e poi visita guidata al Museo dell’Oro e della Pietra. Rientro a Vermogno con navetta.

L'equipaggiamento consigliato è scarponcini alla caviglia, t-shirt di ricambio, riserva d’acqua, repellente per insetti, berretto o cappello per il sole, K-way. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato.