A Oropa riprendono le visite guidate al Santuario

Riprendono a partire da domenica 18 settembre a domenica 9 ottobre le visite guidate al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Tutte le domeniche le guide accompagneranno i visitatori dai cancelli del Santuario al chiostro sacro passando attraverso la Porta Regia, progettata dal famoso architetto Juvarra.

La visita prosegue quindi nella Basilica Antica, nelle gallerie degli ex voto, negli Appartamenti Reali dei Savoia e nel Museo dei Tesori. Qui sono esposti i paramenti liturgici, i documenti storici, i dipinti, le opere d’arte, gli ori e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna di Oropa in occasione delle Incoronazioni centenarie che si sono susseguite a cominciare dal 1620. Partenza alle ore 11 dallo chalet info turistiche davanti ai cancelli. Quota di partecipazione: Euro 5. Non serve prenotazione.

Fino a al 30 ottobre, tutte le domeniche alle ore 15 (escluso il 25 settembre) continuano le salite alla terrazza panoramica della Basilica Superiore. I visitatori potranno inoltre accedere alla balconata interna, da dove è possibile ammirare da una prospettiva insolita le cappelle dedicate alla vita della Vergine e il moderno ciborio di Gio Ponti, uno dei maggiori architetti e designer del XX secolo. Partenza alle ore 15 davanti alla basilica Superiore. Quota di partecipazione: Euro 5. Non serve prenotazione Nel mese di ottobre, il panorama delle visite guidate si arricchisce con le passeggiate nel foliage autunnale: domenica 16, 23 e 30 ottobre e sabato 5 novembre alle ore 10, le guide naturalistiche accompagneranno i visitatori alla scoperta dei colori autunnali nella Valle Oropa e nel Giardino Botanico. Partenza alle ore 11 dallo chalet info turistiche davanti ai cancelli. Quota di partecipazione: Adulti € 8,00/persona, ragazzi da 11 a 17 anni € 5,00, bambini fino a 10 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria Tel. 015 2523058 – 331 1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it