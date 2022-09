Zumaglia: si è dimesso il Vice Sindaco Alberto Corbetta

A poco meno di un anno dalle elezioni dell'ottobre 2021, a Zumaglia l'Amministrazione del Sindaco Edoardo De Faveri perde un membro della squadra.

Alberto Corbetta, consigliere comunale, assessore e vice sindaco, ha rassegnato le dimissioni da tutte le cariche.

“E’ noto a noi tutti - dice il Sindaco - come, da qualche tempo, il vice sindaco abbia dei problemi personali che gli hanno impedito di continuare il suo percorso amministrativo. Ed è questa la motivazione che lo ha spinto a tale scelta, come esplicitamente dice nella sua lettera dimissioni. E nella considerazione che, almeno attualmente, le sue energie non gli consentano di farsi carico adeguatamente delle incombenze inerenti la carica di vice sindaco”.

“Nel rispetto della sua persona e del contributo da lui dato alla nostra vita amministrativa, dall’inizio di questo mandato – continua il primi cittadino - non ritengo di dover aggiungere nulla di più, se non un sentito ringraziamento, a nome di tutto il consiglio, per il suo impegno e disponibilità. Qualunque altra decisione da parte mia e della mia squadra, in merito alla sua surroga, sarà resa nota nella sede istituzionale idonea a ciò: quella del prossimo consiglio comunale, che a breve verrà convocato.”

Dopo le dimissioni di Corbetta, il Sindaco De Faveri ha parlato con la minoranza consigliare. “Nel ribadire che io e la mia squadra abbiamo il dovere di confrontarci con i nostri concittadini, - dichiara De Faveri - è con forza che per l’ennesima volta il mio gruppo consiliare, nel rispetto della scelta fatta degli elettori l'anno scorso , nega la richiesta della minoranza con a capo Iuri Toniazzo di creare un gruppo consiliare unico e amministrare insieme il comune”.

Nessuna amministrazione comune con quella che De Faveri definisce condomino modello della "casa delle polemiche": “La minoranza dimostra ogni giorno adotta esclusivamente una "politica dello scontro e delle polemiche” che in campagna elettorale dichiarava appartenesse al passato remoto. Rivendico un grande lavoro svolto da tutta l’amministrazione è da ogni singolo consigliere che ringrazio, ricordando che siamo all’inizio di un percorso amministrativo e che tutto ciò che è stato messo in piedi dall’amministrazione quest’anno avrà una manifestazione materiale a tempo debito”.

“Ai nostri concittadini – prosegue De Faveri - diciamo che dallo scorso 4 ottobre l’amministrazione è al lavoro per valorizzare e migliorare la vivibilità della nostra piccola comunità, nonostante la situazione trovata sia stata molto complicata e difficile, sia a livello di risorse che per la situazione del personale. È sempre più complicato trovare personale che regga i ritmi e il “clima” di una realtà come la nostra, resa più ostica da un azione della minoranza che sin dal primo giorno rallenta e ostacola non poco la normale gestione comunale".

"Allo stesso modo - conclude il Sindaco - i comuni limitrofi e non trovano le stesse difficoltà ma senza avere un eco così amplificato è distruttivo come per Zumaglia. Noi con voi per zumaglia rappresenta il senso profondo “del fare” e “per fare” riteniamo che non debbano andare perse energie a favore di polemiche che screditano la fama e il buon nome del nostro Comune e delle persone che lavorano ogni giorno per Zumaglia”.