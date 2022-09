Ex funicolare: 195 mila euro come prima richiesta di danni da parte del Comune alla ditta costruttrice

"L'ex funicolare deve essere a posto, funzionare senza problemi per i prossimi 20 anni e si deve arrivare a togliere quel fastidioso rumore che ancora non permette di vivere bene a quelle persone che abitano vicino all'impianto che ringrazio per la infinita pazienza", ha esordito il sindaco Claudio Corradino nella conferenza stampa di questa mattina 15 settembre a Palazzo Oropa durante la quale l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà ha spiegato come si sta muovendo il Comune nei confronti della ditta che ha realizzato l'impianto per il suo malfunzionamento.

"Non appena siamo arrivati abbiamo bloccato i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori nei confronti della ditta costruttrice - ha spiegato Zappalà - . E a oggi mancano ancora 135 mila euro che non gli abbiamo dato rispetto al milione 350 mila del progetto. Siamo in causa con la ditta tramite degli avvocati di Milano con i quali abbiamo stabilito che gli faremo causa inizialmente per 195 mila euro, che rappresenta praticamente la richiesta danni per averci consegnato un impianto diverso rispetto a quello che era stato chiesto nella gara d'appalto".

Cosa c'è che non andrebbe per il Comune sono per lo più la velocità ridota del 25% rispetto a quella richiesta, difetti di trasmissione tra le cabine e il computer che la farebbero non funzionare bene e il rumore. "Per tre anni abbiamo collaborato con la ditta - continua l'assessore - ma poi il rapporto si è quasi spento e ora chiediamo quello che avrebbero dovuto darci. I 195 mila euro è una prima parte di risarcimento, poi chiederemo successivamente anche i danni all'immagine del Comune per esempio".

Il Comune ha già anche immaginato come intervenire per risolvere il funzionamento dell'impianto: "Se riusciremo a vincere una prima sentenza come ci auguriamo - conclude Zappalà - , con i soldi che adesso abbiamo a bilancio che non abbiamo dato alla ditta rimedieremo e faremo finalmente funzionare l'ex funicolare".