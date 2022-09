Dimissioni Vice Sindaco Zumaglia, Toniazzo: “Non siamo in cerca di posti”

In seguito alle dimissioni del Vice Sindaco di Zumaglia Alberto Corbetta, la minoranza di Zumaglia del Cuore si è resa disponibile a collaborare con la maggioranza.

“In questo momento particolare – dice il capogruppo Iuri Toniazzo - ho rappresentato la nostra disponibilità a collaborare, pertanto di superare la logica della maggioranza e della minoranza. Nessuno di noi tre ha l'ambizione di fare il vice sindaco, e abbiamo prospettato alla maggioranza di suggerirle persone super partes della società civile, e di alto profilo, per il ruolo di vice sindaco”.

“L'Assessore Valeria Celli – continua Toniazzo - mi ha risposto che di tutto questo non ne voleva sentire nemmeno parlare, che ci sono state le elezioni e la gente ha votato per la loro lista, che a Zumaglia ci sarà solo una maggioranza, e ci ha invitati a fare l'opposizione perchè della nostra collaborazione non se ne fa nulla”.

Toniazzo ribadisce la disponibilità a collaborare: “Lo siamo da un anno a questa parte perchè vediamo che la maggioranza è in affanno, ma non siamo accattoni, non siamo in cerca di posti. Siamo disponibili a collaborare per il bene di Zumaglia, dove il muro perimetrale del cimitero cade a terra e l'area cani è in stato di abbandono. Area cani per cui, insieme al campo sportivo, negli ultimi anni sono stati spesi quasi 100 mila euro. Soldi buttati perchè l'area cani e il campo sportivo devono essere riseminati e riqualificati”.