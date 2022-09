Biella, Stadio Pozzo Lamarmora: avanti con i lavori. Implementate anche le telecamere

Verso fine giugno sono iniziati i lavori allo stadio Pozzo Lamarmora e proseguono a ritmo serrato. Oltre 1 milione di euro il valore del progetto. Al momento il cantiere è concentrato nella parte degli spogliatoi, quindi interesserà la copertura delle sedute.

"La ditta procede come dovrebbe - spiega il vice sindaco Giacomo Moscarola - . Al momento l'intervento è concentrato negli spogliatori e poi si provvederà all'impermeabilizzazione delle tribune. Sia gli spogliatoi erano davvero in condizioni terribili, come anche le tribune, realizzate 30 anni fa. Il nostro obiettivo è ora ridare funzionalità allo stadio e a chi ci lavora".

In corso d'opera si è intanto deciso di implementare il servizio di videosorveglianza dello stadio. "Verso l'ingresso principale su viale Macallè adesso stanno facendo i lavori - continua Moscarola - . Prima quello Sud veniva usato solo per gli ospiti mentre adesso è questo che è diventato quello principale. Per questo motivo abbiamo deciso di posare delle telecamere anche in quell'area, che non saranno però tolte a fine cantiere. Visto che saranno messe, a questo punto resteranno e saranno attive quando sarà aperto quell'ingresso, è sempre un controllo in più".

I giorni previsti di cantiere sono 600 ma il Comune conta di finire prima. Gli interventi saranno fatti a lotti.