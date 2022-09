ANPI Piemonte, incontro con i comitati in Valsesia: Biella presente

Incontro del coordinamento ANPI della Regione Piemonte. L'appuntamento, previsto per la Valsesia in località La Gazza di Fobello, con la partecipazione del comitato di Biella, avrà luogo alle 8.30 di domenica 18 settembre. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. Per informazioni: 339.4902694, 340.5314140 o 330.224528.