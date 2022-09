Biella: Nati il Comitato Organizzatore e il Comitato d’Onore di Terra della Lana, Comunità europea dello Sport 2023

Ieri martedì 13 settembre, presso il Museo del Territorio, alla presenza dei comuni partner, sono stati costituiti con Protocollo d’Intesa il Comitato Organizzatore e il Comitato d’Onore di ‘Terra della Lana - sport, benessere, turismo e moda’, European Community ACES 2023. Con la costituzione formale dei Comitati, Terra della Lana entra nella sua piena operatività.

Ricordiamo in questa sede i compiti del Comitato Organizzatore: - ha per scopo principale di operare nel settore sociale attraverso la promozione e la diffusione dello Sport in ogni sua forma ed attraverso iniziative legate al benessere, al turismo e alla moda; - svolgerà funzioni di Cabina di Regia, avrà il compito di dare attuazione e di effettuare la gestione tecnica e amministrativa degli eventi sportivi e al reperimento dei fondi necessari alla eventuale copertura finanziaria delle manifestazioni; - gestirà tutti i rapporti attivi e passivi in essere; - coopterà gli ulteriori membri ed i responsabili delle organizzazioni pubbliche e sportive interessate. Mentre il Comitato d’Onore ha per scopo principale di presenziare agli eventi organizzati e di sostenere il Comitato Organizzatore nello svolgimento delle sue attività.

Nell'ambito della Settimana Europea dello Sport, Terra della Lana - sport, benessere, turismo e moda - European Community of Sport 2023” ha già organizzato la manifestazione dello sport biellese denominata “Cittadella Biellese dello Sport” che si svolgerà a Biella in Piazza Martiri della Libertà il prossimo 25 settembre. Come ben ricorderete l’anno passato è stata annullata per le condizioni meteo; quest’anno c’è la volontà di riproporla proprio nella Settimana Europea dello Sport, in cui saranno organizzate nelle scuole aderenti, in collaborazione con Decathlon Italia, delle giornate alla scoperta di diverse discipline sportive.

All’iniziativa saranno presenti in Piazza Martiri le Società Sportive del territorio e le Istituzioni. Nei prossimi mesi invece i Comitati lavoreranno alla Creazione di un calendario di eventi sportivi, ma non solo, per tutto il 2023 che coinvolgeranno i territori facenti parte della Comunità Terra della Lana.

Molto soddisfatti si sono dichiarati il Sindaco e il Vice-sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Biella che sono certi che sarà un anno in grado di riportare alla ribalta lo sport Biellese che si dimostra sempre vivace e reattivo. Hanno ribadito, inoltre, che sarà anche un’occasione per far conoscere il territorio oltre i nostri confini: il Biellese ha una morfologia tale da essere adatta a molti sport outdoor ed è dotata di ottime strutture, dunque nulla manca per ospitare a livello sportivo grandi eventi e questo è ciò che dobbiamo saper comunicare bene all’interno e all’esterno.