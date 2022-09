Il Pd verso le elezioni con gazebo e tanti appuntamenti. Oggi a Biella Bersani

Prosegue intensa l’attività del Circolo di Biella del Partito Democratico in vista del voto del 25 settembre 2022. In particolare sono parecchi i banchetti e gazebo organizzati in città a contatto con le persone chiamate a decidere del futuro governo del nostro Paese.

I temi trattati negli incontri con le persone sono quelli attualissimi che stanno preoccupando famiglie e imprese. Dal caro bollette alla difesa della sanità pubblica, dal lavoro e le sue precarietà al futuro dei giovani, dall’ambiente al rilancio della scuola pubblica in ogni ordine e grado sino alla preoccupazione di essere tagliati fuori dall’Europa. Il programma del Partito Democratico prevede forti interventi in questi campi che stanno facendo discutere il mondo politico. La netta presa di posizione contro il caro energia con proposte che sono oggetto di approfondimento anche a Bruxelles, la lotta al lavoro povero che rende sempre più difficile per le famiglie arrivare alla fine del mese, il rilancio del salario minimo, la lotta ai contratti pirata, il taglio del cuneo fiscale, la formazione scolastica delle bambine e dei bambini che sia in grado di aiutarli a trovare una collocazione nel mondo del lavoro, a diventare cittadini consapevoli e a costruire un futuro più sereno per loro e per la nostra società. La caduta del Governo Draghi e la persistente sfiducia verso l’azione politica porta tante persone a considerare di disertare le urne; di questo proposito ne abbiamo avuto preoccupante conferma nei nostri incontri con la gente; da parte nostra si è cercato di motivare la partecipazione al voto, esercizio di civilità e democrazia. Il materiale informativo a disposizione nelle nostre postazioni, che illustra problematiche, proposte e modalità di voto, è andato letteralmente a ruba. Questo dimostra il desiderio delle persone di poter avere elementi chiari e precisi per informarsi e scegliere chi votare.

Questi saranno gli appuntamenti delle prossime settimane: venerdì 16 settembre durante il mercato di Piazza Martiri; sabato 17 settembre in piazza Falcone con il mercato del mattino, mentre al pomeriggio saremo in via Lamarmora nei pressi dell’Ufficio ATL. Ancora in Piazza Falcone con il mercato di lunedì 19 e in Piazza Martiri venerdì 23 settembre.

Invitiamo infine i biellesi a partecipare anche agli altri incontri organizzati dal Partito Democratico. Oggi, mercoledì 14 settembre a Palazzo Boglietti alle ore 21 vi sarà un incontro di approfondimento con l’intervento di Perluigi Bersani.

La sede del PD Biellese di Via Trieste 41 rimarrà aperta tutti i pomeriggi sino al 25 settembre per incontrare tutte le persone che vorranno discutere, confrontarsi ed avere informazioni sul voto che tutti noi cittadini siamo chiamati ad esprimere tra ormai meno di due settimane. Altre novità sono in arrivo. Buona elezione a tutti.