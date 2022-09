Massazza: Lunedì un evento dedicato ai segreti della farina da “Pizza Sì”

Come si fa una buona pizza? Cominciamo dalla scelta delle farine e dalla preparazione dell’impasto.

Quale farina è più indicata per la pizza? Praticamente ogni farina di grano tenero potrebbe essere usata per fare l’impasto della pizza. Ma... c’è sempre un MA.

Dipende da cosa vuole proporre il pizzaiolo, dalla scelta dei tempi di maturazione e lievitazione, dal gusto che si vuole ottenere e soprattutto dalla qualità che si vuole offrire al cliente.

Oggi i problemi legati alla guerra in Ucraina, il rincaro dei prezzi, l’inasprimento delle trattative commerciali, stanno mettendo a rischio tutti i settori e il mercato della pizza non viene certo risparmiato.

Le farine hanno subito aumenti di prezzo esorbitanti, e oltre ai problemi già citati anche le condizioni meteo hanno contribuito ad aumentare il costo del grano mettendo a dura prova il mercato cerealicolo.

Purtroppo i prezzi oggi sono cresciuti su tutti i prodotti, alimentari e non. Sarà la guerra, sarà la politica, sarà un problema mondiale, in ogni caso è necessario trovare delle soluzioni ai problemi che stiamo affrontando e dei quali dovremo farci carico in futuro.

È per questo motivo che diventa necessario unire le forze e sfruttare ogni possibile opportunità ci si presenti per migliorare le performance e offrire al cliente prodotti sempre migliori che giustifichino anche un rincaro dei prezzi.

Per questo motivo Pizza Sì e Grandi Molini Italiani organizzano una sessione di tecniche avanzate nella produzione impasti dove tutti i partecipanti avranno modo di approfondire e scambiarsi opinioni e accrescere il proprio bagaglio professionale sfruttando la preparazione e le conoscenze del maestro pizzaiolo Luigi Ricchezza.

Grandi Molini Italiani è il primo gruppo molitorio italiano e tra i principali in Europa. Con 5 molini sul territorio nazionale è giunto oggi alla sesta generazione di mugnai, fin dal 1886 macina ogni singolo chicco curando con passione e sapienza tutte le fasi della lavorazione.

Pizza Sì è un distributore di farine, condimenti per pizza e produttore di impasti e semilavorati al servizio delle pizzerie che desiderano trovare nel fornitore una professionalità e un supporto tecnico sempre aggiornato e di qualità.

La data dell’evento (che si terrà presso la sede Pizza Sì a Massazza, SS 230 n 44) è il 19 settembre 2022 dalle ore 11:00 alle ore 14:00.

La partecipazione è gratuita, preghiamo gli interessati di dare conferma a Roberto ai numeri 335 7486369 o 0161 852548 o tramite mail all’indirizzo - roberto@pizzasi-group.it - entro e non oltre il 16 settembre.

https://www.pizzasi-group.it/