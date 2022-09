Zumaglia dedica un concerto al suo ex sindaco, Elvezia Delvento

Domenica 25 settembre alle 17, presso l'area esterna di Villa Virginia, Zumaglia dedicherà un concerto al suo ex sindaco, Elvezia Delvento, venuta a mancare lo scorso marzo, a 71 anni. Lutto a Zumaglia

A esibirsi sarà il coro vocal pop Noi Cantando di Cossato Città di Cossato. In caso di cattivo tempo l'evento si terrà al centro incontro in via Case Sparse.