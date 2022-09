Piattaforme di trading online: quali sono le più idonee secondo gli esperti

Il trading online è tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni: ormai è chiaro a tutti che non si parla di una moda passeggera, ma di una vera e propria passione nata tra gli italiani ed il mondo dei mercati finanziari. Nel giro di poco tempo il numero dei trader si è moltiplicato ed oggi sono più di otto milioni gli utenti iscritti alle piattaforme di trading online. Ma purtroppo non è tutto rose e fiori.

Anche se le ultime rilevazioni confermano gli enormi passi in avanti fatti dagli italiani nel campo dell'educazione finanziaria, diversi aspiranti trader continuano ad avere qualche problema di troppo. C'è chi cade nelle truffe di qualche malintenzionato che sfrutta il trading come esca e chi invece fa fatica ad ottenere dei risultati perché non trova il giusto feeling con la piattaforma. Questi sono problemi che possono essere evitati scegliendo con maggiore cura l'intermediario di riferimento.

L'importanza della scelta dell'intermediario

Purtroppo ancora oggi c'è chi sottovaluta l'importanza della scelta del broker: basta fare una ricerca sul web per scoprire quanti siano gli intermediari attivi in Italia oggi. Ce ne sono a centinaia e ognuno di loro ha le sue peculiarità. Sarebbe opportuno fare un'analisi più completa prima di prendere una decisione finale, tenendo conto di una serie di fattori.

Per capire quali siano le piattaforme idonee per il trading può essere utile leggere l’approfondimento messo a disposizione da Piattaforme.it, portale specializzato nel trading online con un focus particolare sui migliori intermediari con cui operare sui mercati finanziari. La graduatoria è stata elaborata tenendo conto di diverse variabili: si parte con la sicurezza, ovvero la presenza di licenze e regolamentazioni, per passare agli asset negoziabili, alla modalità di gestione degli ordini, agli strumenti messi a disposizione, ai servizi aggiuntivi, ai depositi minimi iniziali ed ai costi.

Le migliori piattaforme di trading online

Tra le piattaforme più utilizzate c’è eToro, che tramite la sua interfaccia web (disponibile anche da app) permette di negoziare con i CFD o in modo dietto sul oltre 3.000 asset. La piattafroma è intuitiva ma offre tutti gli strumenti che servono per una gestione avanzata delle operazioni e dell'account. Inoltre ci sono funzionalità innovative ed esclusive come il Social Trading, il Copy Portfolios ed il Copy Trading. Il broker è regolamentato ed il deposito minimo è di 50 euro.

Capital.com, invece, tramite la piattaforma proprietaria o la professionale MetaTrader permette di negoziare con i CFD su più di tremila asset, accontentando le esigenze di trader di ogni livello. L'intelligenza artificiale in grado di fornire suggerimenti personalizzati è il fiore all'occhiello di questo intermediario, che permette di cominciare ad investire con un deposito iniziale di soli 20 euro.

Broker affidabili e di qualità per investire online

Un’altra piattaforma particolarmente apprezzata è FP Markets: l'intermediario si affida a MetaTrader, oltre che ad IRESS, quindi è una scelta molto apprezzata dai professionisti e dagli operatori esperti. Tra le tante funzionalità disponibili c'è anche una forma di mirror trading molto avanzata. Ovviamente non manca il conto demo gratuito che offre un capitale virtuale di 100.000 dollari; Fp Markets si distingue anche per il grande numero di asset negoziabili, più di 11.000.

Trade.com permette ai suoi utenti di scegliere se usare la sua interfaccia web oppure la piattaforma professionale MetaTrader; tra gli aspetti più apprezzati dagli utenti figurano l'attenzione dedicata alla loro formazione con le lezioni gratuite 1:1 e gli spread convenienti. IQ Option, invece, tra tutte le piattaforme è quella più orientata verso i piccoli e nuovi investitori: per iniziare ad operare con la sua piattaforma semplice ed intuitiva basta un deposito di soli 10 euro; piace molto il servizio di chat interna che permette di mettersi in contatto e consultarsi con altri utenti.