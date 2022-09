Enrico Frandino finalista al premio Artista per la pace

Enrico Frandino è in finale al prestigioso premio "Artista per la pace" organizzato dalla rivista internazionale di arte contemporanea Art Now in collaborazione con le più note gallerie di Palermo. Il premio assegnato in questi giorni, lo ha visto finalista con "Cerco" una sua poesia montata in un installazione video: "Una nuova frontiera mi ha attirato- dice il Poeta dell'anima- dipingo da molti anni , ma solo ora una importante curatrice d'arte Serena Carlino ha visionato le mie opere convincendomi a partecipare ad alcuni eventi d'arte in giro per l'Italia e l'Europa. Non solo, sono finalista anche al Premio Louvre a Parigi, dove l'evento di presentazione delle opere mi vedrà presente con una mia opera."

Frandino è impegnato in questi giorni con l'organizzazione della prima nazionale di "Sè la vita mia fosse poesia" che avverrà a Biella il 21 ottobre al Teatro Don Minzoni e a Roppolo il 23 Ottobre.

Marco di Stefano grande regista di teatro porterà in scena 15 testi del poeta di Valdilana, il tour ha giaà19 date in tutta Italia.