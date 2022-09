Torino: Incidente sulla tangenziale all'altezza di Collegno, due persone ferite, traffico bloccato

Incidente con 3 veicoli coinvolti nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 settembre, sulla tangenziale di Torino.

Due feriti non gravi

Il sinistro è avvenuto all'altezza di Collegno, in direzione sud. Il tamponamento è avvenuto in terza corsia, provocando il ferimento di due persone, per fortuna non in modo grave: entrambe sono state portate all'ospedale di Rivoli in codice verde.

Traffico paralizzato

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico, che risulta bloccato, con lunghissime code e circolazione praticamente paralizzata.