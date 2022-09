Con la tecnica dell’acquedotto portano via oro e bigiotteria, truffati due residenti di Cavaglià

Sono in corso i dovuti accertamenti per dare un volto alla coppia di malfattori che si è resa protagonista di una doppia truffa perpetrata ieri, 13 settembre, ai danni di due residenti di Cavaglià.

Stando alle prime ricostruzioni, i due avrebbero ingannato un uomo di 85 anni e una 64enne con la finta tecnica dell’acquedotto: si sarebbero, infatti, impadroniti di monili in oro e oggetti di bigiotteria per un valore ancora da quantificare per poi fuggire a bordo di un’auto di colore scuro. Una volta appresa la verità dei fatti, entrambe le vittime hanno contattato i Carabinieri per denunciare quanto accaduto.