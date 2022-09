Chiavazza, ubriaco davanti al cimitero, arriva la Polizia

Gli agenti della Polizia di stato sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 settembre a Biella, davanti al cimitero di Chiavazza, chiamati dai passanti preoccupati, per cercare di tranquillizzare e soccorrere un uomo visibilmente in preda ai fumi dell'alcool.

A nulla è valso il lungo tentativo di convincerlo a salire sull'ambulanza per essere condotto in ospedale, l'uomo ha rifiutato il ricovero. Gli agenti sono rimasti in loco sino a quando la situazione è apparsa rientrare in una sufficiente sicurezza per l'uomo stesso.