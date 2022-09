Biella: donna investita in via Milano, portata in ospedale

Questa mattina, mercoledì 14 settembre, una donna è stata investita in via Milano a Biella. La dinamica è ancora in fase di accertamento; intorno alle 10,30 una donna stava attraversando la strada nei pressi della rotonda tra Chiavazza e Vigliano, sembrerebbe sulle strisce pedonali, quando è stata investita da un'automobile.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e il 118 che ha portato la malcapitata in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono note le condizioni fisiche della donna.