Premio +bellezza in Valle, ecco i 10 finalisti della III edizione

Ci siamo quasi! Manca poco più di tre settimane alla cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio +bellezza in Valle.

Nei mesi scorsi ai giurati è spettato il compito di selezionare i 10 progetti finalisti, 5 per la Sezione Edilizia e 5 per la Sezione Ambiente, tra una rosa di 30 progetti candidati, diffusi in tutti i Comuni della Provincia di Biella. Compito difficile, perché ogni candidato ha dimostrato con il suo intervento un grande attaccamento per il territorio. Ma solo due tra questi saranno i vincitori, distinti per la particolare aderenza agli obiettivi del premio: mettere in luce e valorizzare le bellezze del nostro territorio sulla base dell’assunto che il miglioramento estetico del contesto paesaggistico di un Territorio contribuisca alla qualità della vita di chi lo abita e di chi lo frequenta.

Chi saranno i vincitori?

Nel frattempo, ecco la lista dei 10 progetti finalisti:

Sezione Edilizia

• La Fontana delle Piane di Barbato - Cascina dei Prapien (Valdilana): l’intervento è realizzato dall’agriturismo La Cascina dei Prapien per regimare una sorgente esistente. Consiste nella realizzazione di due vasche, ben inserite nel contesto paesaggistico, che assumono un ruolo funzionale come abbeveratoio per il bestiame dell’agriturismo e danno valore ad una risorsa sempre più compromessa, l’acqua.

• Mente Locale - Il centro con la mente intorno (Biella): è uno spazio aperto ai cittadini che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha voluto restituire alla città restaurando Villa Boffo e mettendola a disposizione di AIMA sez. di Biella. Coinvolti anche ASL BI, Città di Biella, Provincia di Biella, Consorzi I.R.I.S. e Cissabo e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella. Mente Locale è dedicato a tutti coloro che vogliono avvicinarsi e approfondire il tema della memoria.

• Recupero di fabbricato in disuso Teca House (Biella): l’intervento si basa sul recupero di un piccolo fabbricato rustico sulle colline biellesi, attraverso la realizzazione di un’opera contemporanea in equilibrio con il territorio e aperta a nuove possibilità di relazione. Il progetto dell’Arch. Delrosso ha previsto che l’impianto murario rurale diventasse il basamento da cui far nascere un edificio leggero e trasparente.

• Recupero di un Antico Borgo Montano progetto "La Bursch" (Campiglia Cervo): il progetto consiste in opere di ristrutturazione sostenibili e conservatrici delle caratteristiche storicoculturali di una grande proprietà della famiglia di Barbara Varese in frazione Oretto, dapprima adibita a eventi aziendali, poi, con l’allargamento degli spazi e la bonifica dei boschi circostanti, convertita in una country house aperta tutto l’anno, con anche servizio ristorazione che offre prodotti a Km 0.

• Risanamento conservativo e restauro - tinteggiatura della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio (Coggiola): Don Carlo Borione ha intrapreso la ristrutturazione della facciata della chiesa parrocchiale che nel corso degli anni era andata deteriorandosi a causa di distacchi di parti di intonaco e della caduta di calcinacci. La scelta del colore è stata fatta, a seguito di una stratigrafia, dalla sovrintendenza di Belle Arti di Torino.

Sezione Ambiente

• Ampliamento Parco delle Cave - Sistemazione strada delle cave e area pic-nic presso la balconata della Pila (Campiglia Cervo): l’amministrazione ha recuperato l’altro versante della cava (territorio ex Comune di Quittengo) e la vecchia strada delle Cave della Pila, usata un tempo per il trasporto delle pietre. Alla sommità della strada nel belvedere della Pila, è stata creata un’area pic-nic e un solarium dotato di 3 chaise longue.

• FUTURE IS NATURE PLAYGROUND - Il campeggio ludico (Sala Biellese): questo progetto è nato da un’idea di Francesco Trovò che ha creato un campeggio ludico. Dopo circa 10 anni di totale abbandono del precedente campeggio, sono stati necessari pesanti interventi di riqualifica del verde e di rimessa in sesto delle strutture e degli impianti.

• I segreti delle erbe: luogo magico dove i pianeti incontrano la terra (Netro): Rosella Rasori propone “I segreti delle erbe” di Netro. I visitatori possono prenotare attività esperienziali di profumeria naturale, cosmesi, distillazione, riconoscimento delle erbe spontanee e visite guidate. L’ultimo progetto che ha visto la luce, grazie anche al contributo del GAL Montagne Biellesi, è la realizzazione del “Giardino Cromatico Planetario”, un percorso sensoriale.

• Sentiero dello Stibarone (Zubiena): è un intervento di pulizia del terreno dello Stibarone, acquisito nel 1886 nella frazione di Belvedere da 54 "comunisti" (coloro che avrebbero utilizzato in comune il terreno) per la coltivazione e il taglio della legna.

• Angolo fiorito con lavatoio in Valle Cervo (Campiglia Cervo): si è resa necessaria la ristrutturazione del muro esterno del lavatoio di Piaro, in Alta Valle Cervo, risalente a fine ‘800, in via di sgretolamento. Sono state eseguite anche opere di manutenzione e ripiantumazione dell’area circostante.

La giuria è presieduta da Corrado Panelli, dottore forestale, e composta da Elena Accati, agronomo e scrittrice, Luisa Bocchietto, architetto e designer, Alberto Barberis Canonico, imprenditore, Andreas Kipar, architetto paesaggista, Cristina Natoli, architetto e funzionario Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Michelangelo Pistoletto, artista, scultore e pittore, Andrea Rolando, ingegnere e docente universitario e Giovanni Vachino, architetto.

Corrado Panelli, presidente di Giuria: «Alla 3a edizione del Premio abbiamo avuto 30 interventi candidati, tutti meritevoli di un riconoscimento per la sensibilità dimostrata al concetto di Bellezza, specialmente pensando a quante persone stanno lavorando per il territorio. Con fatica, data la qualità degli interventi, abbiamo individuato, tra tutte le proposte candidate, quelle che riteniamo contribuiscano maggiormente al miglioramento del territorio ed alla sua percezione sia paesaggistica che sociale e, quindi, della qualità della vita in senso lato. Tra i dieci finalisti individueremo il vincitore di ciascuna categoria. Mi auguro che ogni progetto, anche il più piccolo, possa essere contagioso e possa costituire un altro tassello verso una sempre maggiore ricezione del nostro messaggio».

Luisa Bocchietto, membro di Giuria: «È stato arduo scegliere i progetti finalisti sia perché il Premio è cresciuto molto in poche edizioni, anche dal punto di vista territoriale, sia perché, di pari passo, si è elevata anche la qualità dei progetti candidati. Un concorso serve sempre per individuare i progetti più significativi ma anche per far passare dei messaggi attraverso gli interventi premiati: come giuria il nostro intento è far capire che nelle due categorie, che hanno destinazioni diverse, verranno premiati i progetti più dimostrativi di come le persone possano concretamente contribuire con la loro azione ad incrementare la bellezza del territorio».

La cerimonia di premiazione avrà luogo l’8 ottobre a Palazzo Gromo Losa.

In tale occasione, come avvenuto nelle precedenti edizioni, la Giuria attribuirà il Premio Reda per la bellezza a soggetti, persone o Enti, che si siano distinti per la particolare qualità delle iniziative volte al miglioramento della bellezza nel Territorio. Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a info@premiopiubellezzainvalle.it.

Il Premio, nato nel 2019, è promosso dal Rotary Club di Valle Mosso ed ha il fine di mettere in luce e premiare gli interventi di edilizia o nell’ambiente che migliorano la bellezza del nostro territorio.

Il Premio è sponsorizzato da Successori Reda, Banca Sella, Sellmat, Yukon, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Orange Pix, Scarlatta e patrocinato da Fondazione Italia Patria della Bellezza.

Per ulteriori informazioni anna.maiorana95@gmail.com o n.carrera@sai-ingegneria.it .