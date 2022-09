Castelletto Cervo, concluso il rifacimento dei bagni alla scuola dell'infanzia

Nell'ambito di una serie di lavori di adeguamento che il Comune di Castelletto Cervo sta realizzando, la scorsa settimana è stato completato il rifacimento dei bagni alla scuola dell'Infanzia, che avevano la necessità di essere migliorati nell'aspetto e nella funzionalità.

L'intervento ha interessato la messa in sicurezza e a norma dei servizi igienici con il rifacimento completo di bagni, tubature e scarichi, pavimenti, piastrelle e sanitari. Il bagno insegnanti è stato trasformato in bagno per diversamente abili. Infine, è stato ricavato un nuovo locale antibagno lungo il corridoio con l'installazione di nuove porte.

I lavori sono stati eseguiti durante le vacanze scolastiche estive per eliminare qualsiasi disagio agli studenti ed alla scuola.

Al rientro di lunedì 12 settembre, gli alunni della scuola dell'infanzia hanno quindi trovato bagni ammodernati, più funzionali e sicuri.