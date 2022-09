A Mottalciata ripristino delle strade deteriorate

Il Comune di Mottalciata ha preso atto che le alluvioni dell'ultimo anno hanno deteriorato alcune strade del paese come Strada della collina, Canton Tea, Via Colombo, ed un tratto di Via della Repubblica, dove sono presenti evidenti cedimenti del manto stradale e altrettanto evidenti crepe e avvallamenti di asfalto, che, anche se segnalati, costituiscono un pericolo per la circolazione.

Per questo motivo, la Giunta Comunale dello scorso 25 agosto ha deliberato il ripristino della sede stradale con posa dell’asfalto sulle strade indicate, incaricando gli uffici comunali di ingaggiare un progettista, e, dopo l'approvazione del progetto, di individuare un'impresa per l’esecuzione dei lavori, entro l’importo massimo di 113 mila euro.

La Giunta ha inoltre deciso che sarà effettuato un controllo visivo sullo stato di altre strade del paese per valutare eventuali ulteriori lavori.