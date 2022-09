C'è la “Parata dell’Orgoglio” e Biella modifica la viabilità, ecco le vie interessate

Sabato 17 settembre, in occasione della sfilata denominata “Parata dell’Orgoglio” sarà istituito il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione veicolare, eccetto veicoli autorizzati al seguito della manifestazione, nelle seguenti aree e periodi:

A) Corso 53 Fanteria area di posteggio a lato dello stadio, compreso tra viale Macallè e via Valle d’Aosta (area partenza corteo), dalle ore 13.30 alle ore 16.00;

B) piazza Martiri della Libertà (arrivo corteo), dalle ore 15.00 alle ore 19.30.

Inoltre verrà istituita la temporanea sospensione della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, lungo il percorso del corteo, per il tempo strettamente necessario al passaggio dello stesso, dalle ore 15.00 circa sino alle ore 19.30 e comunque fino a cessata necessità, nelle seguenti aree: Corso 53° Fanteria, viale Macallè, piazza Adua, via Torino, via Delleani, via A. Moro, via Lamarmora, via P. Micca, piazza Martiri della Libertà.