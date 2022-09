Valdilana: una settimana senza telefono, residenti e attività sul piede di guerra

Da mercoledì scorso, dopo il forte temporale che ha colpito diverse zone del Biellese, Frazione Baltigati in Valdilana è senza linea telefonica. Privati e aziende sono rimaste senza il fisso. Diverse le chiamate che sono state fatte per chiedere il ripristino del servizio fin da subito, ma a oggi senza esito. E da ieri a interessarsi della questione è anche il Comune.

"Ieri alcuni residenti ci hanno contattati per spiegarci che cosa stava accadendo - spiega il sindaco Mario Carli - e abbiamo immediatamente contattato Enel. Oggi faremo lo stesso, in queste cose non si può non insistere. Per i privati è una grava mancanza, ma soprattutto per le aziende, penso anche agli artigiani. E' giusto che venga ripristinata la linea il prima possibile o si creano danni importanti".