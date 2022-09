Lorazzo: al G.S. Ermenegildo Zegna il trofeo in memoria di Mario e Pier Quinto Zona, FOTO

Domenica 11 settembre con la 7° prova si è concluso il campionato regionale individuale di marcia alpina di regolarità. La gara organizzata in modo impeccabile dall’Associazione La Pero di Cossato, ha visto la partecipazione di 30 atleti provenienti da cinque Associazioni biellesi e una della Valsusa: G.S Ermenegildo Zegna, G.S Genzianella, G.E Lessona, Pietro Micca Biella, Polisportiva Villardorese.

Ore 8,30 il via al primo concorrente dal campo sportivo di Lorazzo, il percorso suddiviso in 5 settori con un cambio media al secondo settore, per un totale di circa 10 chilometri, ha impegnato gli atleti lungo i sentieri della “ Pianetta”, tra Cossato, Valle S. Nicolao e Vallanzengo, percorso formato da continui sali e scendi immersi in una natura quasi selvaggia ma che presenta in alcuni tratti panorami mozza fiato sulle colline tra Lessona e Masserano con una vista sulla Val Sessera, ben pulito e segnato dagli organizzatori. Al via anche tre nuovi atleti, incuriositi da questo sport che ti permette di camminare in mezzo alla natura e allo stesso tempo, mobilita corpo e mente nel mantenere una velocità costante in ogni tipo di terreno e dislivello.

Al termine della gara La Pero di Cossato ha allestito una ricca premiazione: sono stati premiati, oltre ai primi tre della categoria Open unica e la prima della categoria base, anche le prime tre donne classificate, la prima categoria Ragazzi oltre ad un pacco gara per tutti i partecipanti. La classifica Open Unica ha premiato l’esperienza e la bravura di Catella Sonia, l’atleta del G.S Genzianella, ha superato i rivali maschi imponendosi con sole 62 penalità, alle sue spalle Rocci Giuseppe (Villardorese) che con 88 penalità ha ottenuto il secondo posto. Nota di merito per Riccardo Saviolo (Lessona), data la sua giovane età, ancora nella categoria Juniores, è riuscito a conquistare il terzo gradino del podio con 90 penalità, totalizzando 1 penalità sia nel terzo che nel quarto settore.

La classifica continua con il 4° posto di Dell’Orco Davide( Zegna), 5° De Giorgis Emilio( Zegna), 6° Coltro Alessandro (Zegna), 7° Pivotto Flaviano( Pietro Micca Biella), 8° Mazzon Ezio( Lessona),9° Giardino Andrea( Genzianella), 10° Solesio Davide( Zegna), 11° Fortunato Massimo( Zegna), 12° Coda Caseia Daniele( Zegna), 13° Perino Mauro( Genzianella), 14° Fontanella Claudio( Zegna), 15° Massera Catherine( Pietro Micca Biella), 16° Mello Grand Gianluca( Zegna), 17° Nicola Gabriele( Genzianella), 18° Levis Silvano(Pietro Micca Biella), 19° Mo Ezio( Genzianella), 20° Brera Giorgetto( Genzianella), 21° Crestani Eleonora( Zegna), 22° Carnevale Valentino( Villardorese), 23° Gnoato Franco( Zegna), 24° Romano Laura( Pietro Micca Biella). Categoria Base: 1° Didone’ Renza (Lessona) con 338 penalità, 2° Taverna Camilla (Genzianella), 3° Lacchia Matilde (Genzianella), 4° Tricarico Fabrizio.

Il trofeo in memoria di Mario e Pier Quinto Zona è stato vinto dal G.S Ermenegildo Zegna, al secondo posto il G.S Genzianella, 3° G.E Lessona, 4° Pietro Micca Biella, 5° Polisportiva Villardorese.