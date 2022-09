I “Biella Corse” Viganò - Giacobino primi assoluti nella regolarità sport del “Città di Torino”

Vittoria assoluta nella Regolarità Sport con piazzamenti e qualche ritiro sia nel Rally che nella Regolarità. Questo il risultato con cui Biella Corse ha messo in archivio il “Città di Torino” 2022, Rally Moderno, Rally Storico e Regolarità Sport che si è corso questo fine settimana fra le Valli di Lanzo e di Susa, in Piemonte, con partenza a Givoletto e arrivo a Pianezza.

Rally Storico e Regolarità Sport Città di Torino

Al termine di una gara travagliata e certo non facile (con due prove su sei che sono state annullate) sul primo gradino del podio della Regolarità Sport sono nuovamente saliti, per il terzo anno consecutivo, i “Biella Corse” Roberto Viganò e Pieraldo Giacobino. Con la loro Fiat 850 Sport Coupé (divisione 2) sono balzati in testa alla classifica col risultato della seconda prova e sono rimasti al comando fino al termine. “E’ stata una gara difficile” ha poi commentato l’equipaggio “ma siamo riusciti nuovamente a salire sul primo gradino del podio. Quest’anno abbiamo fatto soltanto due gare, Varese e Torino, ed entrambe le volte siamo usciti vincitori: evidentemente i colori “Biella Corse” ci portano bene!”.

Sempre nella Regolarità Sport, bella anche la gara di David De Faveri e Marco Blotto che, con la loro Peugeot 205 Rallye (divisione 9), hanno chiuso al 5° posto assoluto, secondi nella loro classifica di classe.

"E' stata una gara un po' anomala ma le ultime due prove, fatte in notturna, sono state spettacolari! La macchina è come sempre "al top" e noi … già pensiamo alla prossima gara!"

Sfortunato invece, il debutto in Biella Corse del terzo equipaggio della Scuderia nella Regolarità. Antonio e Daniele Giosuele, infatti, al via con un’Autobianchi A 112 Abarth (divisione 2) del Team Binati, erano partiti bene (quarto posto per loro nella prima prova) ma poi sono intervenuti alcuni problemi e si sono dovuti fermare prima della sesta prova. Sfortunato anche l’unico equipaggio Biella Corse al via del Rally Storico. Tiziano e Raffaello Biagioni, infatti, in gara con la Volkswagen Golf GTI (gruppo 4 J2, classe A>2000) del Team Binati, si sono dovuti ritirare nella quinta prova speciale della gara.

Rally Città di Torino

Nel Rally per vetture moderne, invece, il miglior risultato è stato ottenuto da Elvis Grosso e Ornella Blanco Malerba che, con la loro Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) “Miele Racing”, si sono piazzati al 16° posto di gruppo e di classe, ventinovesimi nella classifica assoluta della gara. “E’ stato un rally a dir poco impegnativo” ha commentato al termine il pilota “ma tutto sommato è andato bene. La macchina è stata come sempre performante e Ornella e io ci siamo proprio divertiti!”.

Al traguardo è giunto anche il navigatore “Biella Corse” Stefano Bruno-Franco, che ha gareggiato in coppia con Simone Celegato su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4). Hanno chiuso al 12° posto di classe, 16° di gruppo e quarantaquattresimi nella classifica assoluta della gara. “E’ andata bene ma voglio dire che, pur avendo noi una Rally4 (vettura che non va piano), sono sempre colpito da quanto forte vanno tutti gli altri! Comunque sia per noi è andata benissimo, il risultato è in linea con quelle che erano le nostre possibilità. E ci siamo divertiti nonostante in questa gara si stia tante ore in macchina per fare relativamente poco!”.

Dolenti note, invece per gli altri “Biella Corse” al via. I giovani Alessandro Negri e Ratnayake Harshana, in gara con una Ford Fiesta (gruppo RC4N, classe Rally4) hanno dovuto ritirarsi quasi al termine della seconda prova, a causa di una piccola toccata che li ha fatti uscire di strada.

Ritiro, a causa di un piccolo malore del pilota, anche per Fausto Ingignoli e Simone Bottega, in gara con una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally4). Si sono fermati prima di entrare nella seconda prova speciale del rally. Niente da fare poi anche per il navigatore Biella Corse Enrico Gatto, in gara con il pilota Jason Bosotti con una Mitsubishi Lancer Evo IX (gruppo RC2N, classe N4). Il loro rally è infatti terminato prima del via della quinta prova speciale.