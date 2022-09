Come ottimizzare le posizioni SEO su Google?

Con la sigla SEO si intende Search Engine Optimization, cioè attività di ottimizzazione dei motori di ricerca. È una delle attività che al giorno d’oggi va per la maggiore perché permette di mettere in campo strategie utili a migliorare il posizionamento del vostro sito sui motori di ricerca, come Google. In altre parole, se volete che il vostro sito web appaia nella prima pagina di risultati di Google, non potete esimervi da attività di SEO. Tenete presente che la SEO è un’attività in continua evoluzione per rispondere alle regole del famoso algoritmo di Google. Il gigante del web si aggiorna di continuo al fine di dare una sempre migliore esperienza di navigazione ai suoi utenti. Vale quindi la pena sapere quali sono in questo momento le strategie e le soluzioni migliori in assoluto per fare SEO e ottimizzare i risultati di ricerca su Google.

Gli specialisti della SEO: la vostra bussola sul web

Ancora oggi alcune persone sono convinte di poter ottimizzare il loro sito da sole, con il fai da te: grave, gravissimo errore! Il primo consiglio è affidarvi a chi ne sa davvero cioè un’agenzia specializzata nella SEO e nel web marketing. Fare da sé non paga perché a un certo punto entrano in gioco dei fattori tecnici che solo gli addetti ai lavori conoscono. Solo i veri professionisti del settore sanno come ingraziarsi i motori di ricerca come Google e far sì che i risultati del lavoro fatto si vedano. Le alternative sono molte come https://www.eskimoz.it che si occupa proprio di SEO focalizzandosi sui punti di forza del vostro sito web e migliorando quelli di debolezza.

Il calendario editoriale: pianificare la pubblicazione

Quando volete far crescere la vostra visibilità sul web, il calendario editoriale è uno strumento davvero molto valido. In poche parole, non è altro che una pianificazione settimanale e mensile delle pubblicazioni. Google premia i contenuti pubblicati con costanza perciò un blog aziendale, quando c’è, va curato e aggiornato di continuo. Il vostro portale guadagna posizioni se il motore di ricerca vi riconosce come fonte autorevole. Tramite delle ricerche specifiche, si individuano i topic da trattare anche in base al periodo dell’anno, con lo scopo di aumentare il tasso di conversione. I contenuti pubblicati vanno diluiti nel corso del tempo affinché ogni periodo sia ben coperto altrimenti Google vi bolla come inattivi e non premia il sito. È un po’ come con gli integratori: prenderne una decina in un giorno non serve a nulla, anzi; funzionano quando sono assunti uno al giorno con costanza.

La cannibalizzazione: il rischio di keywork troppo simili

Fino a non molto tempo fa, per la creazione di contenuti si sfruttavano tutte le keywork possibili e immaginabili, comprese quelle molto simili. Oggi questa tecnica è stata abbandonata perché esiste il concreto rischio della cosiddetta “cannibalizzazione”. Significa che il motore di ricerca non vi premia e non vi dà la visibilità desiderata perché si confonde per via dei contenuti che hanno il medesimo intento di ricerca. La SEO è più efficiente se le keyword sono ottimizzate secondo un preciso scopo cioè quello di informare e aiutare l’utente.

I cluster: lavorare sui gruppi di keyword

L’ideale per la SEO è evitare di ragionare per keyword ma per cluster, cioè per dei gruppi di keyword. Agganciandosi al discorso precedente, i contenuti del vostro sito dovrebbero sempre avere un preciso intento di ricerca fornendo all’utente un’esperienza di ricerca migliore. Vale a dire trattare un argomento in maniera esaustiva senza che il lettore debba andare ad aprire altre pagine per trovare risposta alle sue domande. Tutto quello di cui l’utente ha bisogno in quel momento, deve essere trovato subito sul sito, trattato in modo completo.

La immagini: attenzione alla grandezza

Ovviamente, per il motore di ricerca le foto e le immagini ricoprono un ruolo fondamentale che permette al vostro sito di posizionarsi in maniera migliore portando traffico organico. Tuttavia, dovete anche ricordare che l’aggiunta di troppe immagini può appesantire la pagina rallentando il caricamento. Avete quindi un danno per la SEO se selezionate con attenzione foto e immagini troppo pesanti. Per fortuna, esistono dei software free to use che alleggeriscono le immagini, facendovi ottenere un vantaggio in termini di SEO.

La User Experience (UX): curare l’esperienza sul sito

Per l’attività di SERP va curata al meglio l’esperienza dell’utente sul vostro portale Internet. Se volete ottenere un migliore posizionamento nelle pagine dei risultati organici di Google, il lettore dovrebbe rimanere sul vostro sito il maggior tempo possibile. Google riesce a capire quanto tempo trascorre l’utente nelle vostre pagine e anche come si muove; se fa ritorno alle pagine di ricerca significa che avete fallito l’obiettivo. Il vostro sito viene premiato nel momento in cui il lettore viene indirizzato nelle pagine principali cardine. Al giorno d’oggi qualsiasi attività di SEO deve concentrarsi sulla UX che è un aspetto fondamentale per le attività di web marketing nel 2022.

I competitor: controllare che cosa fanno

Per individuare le strategie vincenti per la SEO risulta vitale controllare sempre quello che fanno i competitor. Questo è ancora più importante quando vi occupate di un settore di nicchia. In quest’ottica, meglio ricordare che è sbagliato copiare pedissequamente i concorrenti ma occorre differenziarsi studiando contenuti originali. L’idea è piuttosto quella di prendere spunto individuando le tecniche vincenti che funzionano davvero in termini di aumento del traffico organico sulla pagina. Le strategie vanno quindi migliorate e incrementate, aggiungendo sempre farina del vostro sacco.

Il canonical: indicare la pagina principale

Nel momento in cui sul vostro portale viene trattato più volte uno stesso argomento, bisogna indicare al motore di ricerca qual è la pagina principale. In gergo si parla di canonical cioè una tecnica professionale per far sì che contenuti similari vengano raggruppati sotto una stessa pagina di riferimento principale. Ancora una volta anche questa tecnica allo scopo di evitare la creazione di contenuti troppo simili tra di loro.si tratta di un consiglio che dovrebbero seguire soprattutto le pagine di e-commerce quando si tratta delle informazioni relative ai vari prodotti.