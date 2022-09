Valdilana, Sindaco e amministrazione sono vicini alla famiglia di Crepaldi: "Pierino ci mancherà"

Giungano a Francesca, Denise e Marco, alla sua famiglia e ai volontari di Auser Volontariato Vallestrona le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione Comunale di Valdilana, e le mie personali, per la scomparsa di Pierino Crepaldi.

Pierino ci mancherà, mancherà alla nostra comunità. Ne ricorderemo sempre il grande impegno e la dedizione che ha espresso, attraverso una guida attenta e sensibile come Presidente di Auser Vallestrona, nei confronti del nostro territorio e verso i più fragili. Alla guida di Auser Vallestrona, come nella vita privata, ha saputo dare profondo significato all’impegno sociale, sono svariate le attività che in tanti anni ha saputo organizzare alla guida di Auser, ricordiamo durante il periodo Covid l’indispensabile aiuto prestato a tante famiglie del territorio, si è prodigato per raccogliere fondi, consegnare medicinali e pasti; ancora, fino a solo pochi giorni fa, si è adoperato per prestare sostegno e soccorso ai tanti profughi ucraini in cerca di pace e serenità in Valdilana.

In questo momento così doloroso ci stringiamo a quanti lo hanno amato.