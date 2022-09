San Giacomo di Masserano, auto cappottata conducente in ospedale, foto archivio

E' successo questa mattina martedì 13 settembre: intorno alle 11 un'automobile a San Giacomo di Masserano in direzione Rovasenda è USCITA dalla sede stradale e si è cappottata.

Alla guida del mezzo un uomo che fortunatamente è comunque riuscito ad uscire con le sue forze dall'abitacolo.

A effettuare i rilievi sono stati i Carabinieri che hanno chiamato anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. Nell'incidente non sono state coinvolte altre autovetture.

Sul posto anche il 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale per gli accertamenti del caso.