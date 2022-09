Evade dai domiciliari per incontrare la moglie, ci litiga e scappa alla vista dei Carabinieri. 46Enne in manette

Nella tarda serata di ieri lunedì 12 settembre in Valdilana, i militari di quella stazione unitamente a quelli di Bioglio e Vallemosso di Valdilana, hanno arrestato uno 46enne di nazionalità straniera, da anni residente in Italia. L'uomo si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari, per incontrare l’ex moglie, una 50enne di nazionalità straniera, con la quale nasceva un litigio.

I passanti, richiamati da quanto stava accedendo, allertavano i Carabinieri e l’evaso, alla vista dei militari, faceva perdere le proprie tracce. Rientrato nella propria abitazione, l’uomo veniva tratto in arresto. Condotto davanti al Giudice del tribunale di Biella, è stato convalidato il fermo.