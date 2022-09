Una bambina è entrata in bagno e ha chiuso la porta che si è incastrata lasciando la piccola chiusa dentro. I genitori non riuscendo più ad aprire nè a fare aprire dall'interno, allarmati, hanno chiamato i soccorsi. A liberare la piccola sono stati i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con la massima cautela per non agitare la bambina.

Fortunatamente l'accaduto si è risolto con un abbraccio e tanto spavento.