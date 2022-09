Candelo, 28enne ubriaco minaccia i Carabinieri con il coltello, arrestato

E' successo nella notte di domenica: un ragazzo di 28 anni si è recato a casa della sorella a Candelo verso l'una e mezza di notte visibilmente alterato dai fumi dell'alcool e ha iniziato a suonare insistentemente il campanello. Spaventata per la vista del fratello in quello stato, e a conoscenza del fatto che lo stesso più volte avesse fatto a ricorso a dei farmaci, la ragazza ha telefonato al 112.

Immediato l'arrivo del Carabinieri e del 118 che hanno cercato di calmare l'uomo, che invece ha reagito con ancora più rabbia non lasciandosi avvicinare e tirando anche fuori un coltello.

Solo la minaccia di uno degli uomini dell'Arma di fare ricorso al taser è servita a farlo ragionare e lo ha convinto ad affidarsi alle cure del 118. Il ragazzo è stato quindi portato in caserma e il giorno dopo arrestato. Per lui le accuse sono di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale e porto d’armi non autorizzato. Al momento si trova ai domiciliari.