Biellese litigioso: a Borriana, Vallemosso, Vigliano interventi dei Carabinieri in famiglia e tra vicini

Diversi interventi nella giornata di ieri lunedì 12 settembre da parte dei Carabinieri per liti in famiglia e tra vicini di casa nel Biellese. Le segnalazioni sono arrivate in particolare da Borriana, Vallemosso e Vigliano.

Nel primo caso i militari dell'arma sono stati chiamati per una lite tra vicini, quindi per un diverbio in un parcheggio e a Vigliano per una lite in famiglia.

In tutti i casi, i Carabinieri hanno provveduto a calmare gli animi e a riportare alla normalità la situazione. In seguito, sono state informate le parti in causa sulle rispettive facoltà di legge.